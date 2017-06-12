В Москве на Тверской прошли первые задержания

В Москве на Тверской сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере двух человек. Как сообщает РБК, у обоих задержанных в руках были плакаты. Ранее в подъезде дома был задержан Алексей Навальный.

Сегодня оппозиция проводит акцию протеста не на проспекте Сахарова, где она должна была пройти по согласованию с властями Москвы, а на улице Тверской, где запланированы массовые гуляния в честь Дня России.

Ранее полиция Москвы предупредила, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку. А в столичной мэрии отметили, что гулять на Тверской улице можно, только без плакатов, и не выкрикивая лозунги.

В настоящее время сторонники ФБК прибывают на Тверскую. Их лица раскрашены в цвета российского флага, в руках они несут триколоры. Среди пришедших много женщин и детей.