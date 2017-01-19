Экс-мэр Воркуты: с чиновников берут деньги за то,чтобы увидеть Путина

О поборах за совещания с участием президента России Владимира Путина журналистам рассказал бывший мэр Воркуты и член Общественной палаты Игорь Шпектор. С чиновников требуют по 150 тысяч рублей.

Госслужащим говорят, что можно заплатить и меньше, по 100 тысяч, но тогда они Путина не увидят, пишет «Независимая газета».

О нестандартном "бизнесе" стало известно после того как за совещание по проблемам Арктики с участием президента Владимира Путина с приглашенных чиновников потребовали деньги: 150 тысяч за «смотрины» президента и 100 тысяч, если без «смотрин». Совещание планируется провести в Архангельске в конце марта, сообщил журналистам Игорь Шпектор, который по совместительству является и главой Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Известно, что совещание готовит Минэкономразвития России, но «доступ к Путину» открывает стороння контора, созданная якобы при министерстве.

В пресс-службе Минэкономразвития России слова Шпектора назвали неправдой.