Организаторы воскресного велопробега, который был намечен на 8 января в столице, решили не отказываться от мероприятия, несмотря на 30-градусный мороз и объявленный в связи с этим МЧС оранжевый уровень опасности.

Сбор участников, как и было назначено ранее, состоится в 10 утра, после чего колонна велосипедистов двинется по набережным до Кремля и обратно.

В связи с этим бывший главный санитарный врач России, являющийся к тому же доктором медицинских наук, Геннадий Онищенко рекомендовал организатором велопарада провести медицинское обследование его участников из-за опасения, что сильные физические нагрузки при аномально низких температурах, выдержит далеко не каждый, передает его слова «Эхо Москвы».

Между тем, в минувшую рождественскую ночь в Москве пострадали более 60 человек.