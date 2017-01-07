"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве

Метеорологи объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности погоды на воскресенье, 8 января.

Данное решение синоптики Гидрометцентра приняли в связи с аномальными морозами на территории столицы и области. Как сообщает ТАСС, "оранжевый" уровень говорит о том, что погода действительно опасна - высока вероятность возникновения стихийных бедствий и аварий.

Отмечается, что грядущая ночь обещает быть еще более холодной - столбик термометра опустится до -30 градусов, а местами и до -35.

Ранее сегодня стало известно, что московским моржам не помешали морозы - они совершили рождественские купания.