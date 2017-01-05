На юго-востоке Москвы запахло нечистотами

Качество столичного воздуха предельно ухудшилось, сообщают специалисты службы экологического мониторинга. Минувшим вечером в районе Марьино экологи зафиксировали в воздухе повышенное содержание сероводорода.

Про запах сероводорода обычно говорят, когда описывают плохой туалет. Таким же приблизительно воздухом дышали в минувшую среду и жители московского района Марьино, передает РИА Новости.

Специалисты сообщают, что допустимые нормы концентрации сероводорода были превышены в 28 раз. Что послужило источником такого резкого скачка, выясняется в настоящее время. Известно, что состав воздуха над Марьино вернулся к нормам лишь к часу ночи 5 января.