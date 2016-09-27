Воздух планеты Земля убивает людей

Из-за загрязнения примерно 90% воздуха Земли в год умирает шесть миллионов человек. Такие тревожные выводы опубликовала сегодня эксперт Департамента Всемирной организации здравоохранения Мария Нейра.

Сделаны они на основании анализа данных, собранных с помощью спутников и наземных датчиков с трех тысяч мест по всему земному шару. Учёные обратили внимание на содержащиеся в воздухе микрочастицы, содержащие в себе сульфат и углерод, проникающие в сердечно-сосудистую систему. Если концентрация микрочастиц превышает 10 микрограммов на метр, воздух считается грязным.

Особенно плохо с чистотой воздуха, естественно, в городах, промышленных центрах. Но исследования доказали, что и жителям сельской местности рано радоваться. По крайней мере, в Европе и США, изобилующих автотранспортом. Не спастись от опасных загрязнений воздуха даже в закрытых помещениях или в специальных масках. Единственный выход - искать и использовать экологически чистые виды топлива и технологии по снижению выбросов в атмосферу.

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