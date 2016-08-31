Стало известно, в каких городах самая плохая экологическая обстановка

Стало известно, в каких российских городах экологическая ситуация считается самой плачевной.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской огласил список данных населенных пунктов. Как сообщает РИА "Новости", сильнее всего воздух загрязнен в Москве, Норильске, Иркутске и Чите. Не лучше дела обстоят и в Красноярске, Дзержинске, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске.

Руководитель Минприроды подчеркнул, что в последнее время муниципальные и региональные власти стали больше внимания уделять проблемам экологии, однако средств на исправление ситуации категорически не хватает.

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