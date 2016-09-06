Загрязненный воздух сильно вредит тканям мозга человека

Британские ученые из университета Ланкастера выяснили, что промышленное загрязнение воздуха приводит к накоплению в мозгу человека частиц магнетита, которые могут провоцировать различные заболевания.

Специалистами были взяты пробы из тканей лобной коры 37 умерших людей, в которых обнаружили частицы магнетита диаметром до 150 нанометров. Помимо этого, были найдены частицы платины, никеля и кобальта, которые сами никогда не образуются в мозге. Жили эти люди в крупных промышленнных городах.

По мнению ученых, магнетит является причиной образования свободных радикалов, которые наносят вред клеткам мозга и провоцируют болезнь Альцгеймера. Данное заболевание характерно постоянным прогрессированием слабоумия: ухудшаются поведение больного, его мышление и память.

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