Американскому нефтянику назначили пенсию в 180 миллионов долларов

Экс-глава американского нефтяного концерна ExxonMobil Рекс Тиллерсон получит при выходе на пенсию $180 млн. Такую пенсию топ-менеджеру назначит совет директоров предприятия, если Рекс станет госсекретарем США.

Сто восемьдесят миллионов долларов – это на 7 миллионов меньше, чем получил бы Тиллерсон, если бы не был предложен Трампом на пост госсекретаря США, сообщает «Росбалт».

Кандидатуру пенсионера-миллионера должен еще утвердить Сенат. Если это произойдет, ExxonMobil передаст специальному фонду на управление деньги, эквивалентные двум миллионам акций компании. После этого Тиллерсон сможет продать свои акции (их у него 600 тысяч) и выручить за них 54 млн долларов. А фонд станет выплачивать положенные Тиллерсону деньги в течение десяти лет.

При избрании на пост госсекретаря Тиллерсон должен будет полностью порвать с компанией, чтобы избежать конфликта интересов.