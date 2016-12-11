Нефтяной магнат согласился с предложением Трампа

О готовности занять пост нового госсекретаря заявил Рекс Тиллерсон – глава нефтяной компании ExxonMobil. Сам победитель выборов пока не объявил официально о своём решении, однако называл СМИ этого претендента.

Пока что Дональд Трамп ещё определяется среди кандидатов на высокий пост, среди которых ранее баллотировавшийся в президенты от республиканцев мормон Митт Ромни, известный антироссийскими заявлениями в те годы. Источники из окружения Тиллерсона утверждают, что он заинтересовался предложением будущего президента, состоялась их личная встреча по этому поводу. Сам Трамп называл крупного бизнесмена великим человеком. Однако кандидатуру госсекретаря в любом случае должен будет одобрить Сенат.

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