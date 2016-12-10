Трамп хочет, чтобы госсекретарем США стал глава крупной нефтяной компании

Сегодня стало известно, что избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост госсекретаря руководителя крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Информацию о том, что Трамп решил сделать госсекретарем США именно Тиллерсона, сообщила в субботу, 10 декабря, телекомпания NBC, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее появились данный о том, что экс-мэр Нью Йорка Рудольф Джулиани выбыл из гонки на пост госсекретаря Штатов, а затем и вовсе отказался от любых постов в новой администрации. Сейчас в числе кандидатов на эту должность числятся политик Митт Ромни, бывший постпред США при ООН Джон Болтон, сенатор Боб Коркер, экс-посол в КНР Джон Хантсман, сенатор Джо Манчин, бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус, республиканец Дейн Рорабейкер, а также адмирал в отставке Джеймс Ставридис.