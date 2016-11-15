Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа

Приказ о назначении нового госсекретаря а администрации американского президента Дональда Трампа может выйти через несколько недель. Журналисты выяснили, что основных кандидатов на этот пост два.

Главные кандидаты на кресло госсекретаря при Дональде Трампе – это Рудольф Джулиани (бывший глава Нью-Йорка) и Джон Болтон, прежде занимавший пост постоянного представителя США в ООН, передают РИА Новости.

Американские журналисты со ссылкой на два источника, близких к Дональду Трампу, сообщают, что Трамп склонен выбрать себе госсекретаря из двух упомянутых кандидатур.

Известно, что Джулиани – давний друг и соратник Трампа, а вот Болтон – «темная лошадка»: довольно резкий дипломат-консерватор. Болтон известен тем, что в минувшем году предлагал Америке бомбить Иран.

Имеет шансы стать госсекретарем при Трампе и Ньют Гингрич, экс-спикер палаты представителей конгресса США.