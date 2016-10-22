100 дней после приказа: президентская программа Трампа

Дональд Трамп, лидирующий в предвыборной гонке за пост президента США, уже строит подробные планы на работу в Белом доме. Трамп рассказал подробно, что сделает в первые 100 дней после вхождения в должность.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 22 октября объявил приоритетные проблемы, которые он решит в первые 100 дней после вхождения в должность президента Соединенных Штатов.

Свою программу Трамп изложил в ходе 45-минутного выступления в городе Геттисберг (штат Пенсильвания).

Трамп пообещал в первую очередь обеспечить граждан США работой, гарантировав создание 25 миллионов новых рабочих мест, правда, не сразу, а за 10 лет, передают РИА Новости.

Трамп также хотел бы снизить уровень нелегальной иммиграции в страну, и поэтому пересмотрит сделку по свободной торговле (NAFTA) и сделку Транстихоокеанского партнерства (TTP), а также заменит неудачную, по его мнению, программу президента Барака Обамы по оказанию медицинских услуг населению.

В числе приоритетных задач программы «100 дней» - снизижение налогов для среднего класса, забота о ветеранах вооруженных сил и восстановление главных элементов инфраструктуры страны.