В начале года Иран получил от США 1,7 млрд долларов наличными

На днях стало известно, что в январе текущего года Иран получил от США 1,7 млрд долларов наличными в счет давней несостоявшейся военной сделки.

Транзакция была осуществлена в иностранной валюте. Как сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, выплата 1,7 млрд долларов наличными Ирану со стороны США связана со сделкой, которая должна была состояться еще в 1970-е годы. Тогда Тегеран заплатил за поставки вооружений Вашингтону, однако ответные шаги предприняты не были в связи с революцией, которая произошла в Иране.

В министерстве финансов Штатов отметили, что выплата была произведена в иностранной валюте из-за эффективности американских и международных санкций, вследствие которой Иран изолирован от мировой банковской системы.

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