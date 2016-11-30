Трамп выбирает госсекретаря США из четырех кандидатов

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп в настоящий момент выбирает между четырьмя кандидатурами на пост госсекретаря страны.

Об этом сообщил сегодня представитель штаба миллиардера Шон Спейсер в рамках регулярного утреннего брифинга для журналистов, который состоялся в режиме телеконференции. Как передает ТАСС, круг кандидатов в настоящий момент сузился всего до четырех имен, однако сроки принятия окончательного решения Трампом пока не определены.

Другой представитель штаба Трампа Джейсон Миллер согласился назвать имя лишь двух кандидатов, входящих в четверку "финалистов" в гонке за пост госсекретаря США - бывшего кандидата в президенты Митта Ромни, а также экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.