Трамп объявил имя нового госсекретаря США

Как и было заявлено ранее, сегодня Дональд Трамп официально назвал имя нового госсекретаря своей администрации. Им стал Рекс Тиллерсон, возглавляющий крупнейшую частную нефтяную компанию страны ExxonMobil.

Тиллерсон являлся главным претендентом на этот пост. Эксперты отмечают, что компания, которую он возглавляет, едва ли не сильнее других пострадала от антироссийских санкций, а сам Тиллерсон неоднократно высказывал сомнения по поводу эффективности ограничительных мер. Его компания является участником проекта “Сахалин-1” по разработке нефтегазовых месторождений на острове, однако после введения санкций работы в рамках сотрудничества с “Роснефтью” были приостановлены.

Кроме того, Тиллерсон в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы за свой вклад в укрепление отношений двух стран в топливо-энергетическом секторе.

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