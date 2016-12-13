Митт Ромни намекнул, что больше не рассматривается в качестве госсекретаря

Бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни дал понять, что избранный президент Дональд Трамп больше не рассматривает его кандидатуру на должность госсекретаря в своей администрации.

Ромни написал на своей странице в Twitter, что рассматриваться на этот пост для него было большой честью, и выразил надежду, что новая администрация приведет США к процветанию.

Трамп пообещал назвать кандидатуру нового госсекретаря страны сегодня, 13 декабря. При этом телеканал NBC сообщил, что президент уже определился с выбором и назначил госсекретарем главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

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