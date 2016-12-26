Обнаружены 140 фрагментов тел жертв крушения Ту-154

К настоящему моменту на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружили двенадцать погибших, а также около 140 фрагментов тел пассажиров и членов экипажа аварийного воздушного судна.

Все найденные останки будут в скором времени направлены в судебно-медицинский морг для проведения генетического анализа. Позже в Москве состоится опознание тел погибших. Как сообщает портал Life, ссылаясь на собственный источник, спасателям удалось найти шесть погибших мужчин и столько же женщин.

Все морги города Сочи сейчас приведены в боевую готовность.

Напомним, на борту самолета, который разбился после вылета из аэропорта Адлера, находились 92 человека.