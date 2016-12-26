В Минобороны рассказали, связана ли вспышка в небе с крушением Ту-154

Эксперты проанализировали видео, которое стало причиной бурных обсуждений в Сети. В тот промежуток времени, когда стало известно о крушении Ту-154, в небе над Черным морем была зафиксирована вспышка.

Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения. Некоторые заподозрили теракт. Хотя официальные органы такую причину крушения сразу же отвергли.

Эксперты проанализировали запись и пришли к выводу, что вспышка не имеет никакого отношения к произошедшей авиакатастрофе. Об этом рассказали в оперативном штабе Минобороны.

Специалисты считают, что оборудование зафиксировало свет примерно через полчаса после того, как самолет упал в море.

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