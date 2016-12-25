В сети появились кадры странной вспышки в момент крушения Ту-154

На видеохостинге YouTube появилось видео, снятое камерой наружного наблюдения, установленной на черноморском побережье, во время крушения Ту-154 под Сочи. На ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе.

И теперь пользователи интернета активно обсуждают, что это была за странная вспышка.

Эксперты с самого начала исключили версию теракта на борту самолета Минобороны. Однако не все согласны с таким заключением, поскольку обломки Ту-154 найдены в большом радиусе, что характерно для взрыва. Кроме того, экипаж ничего не сообщал о неисправностях, разговор с авиадиспетчером прервался внезапно.

В крушении борта Минобороны погибли 92 человека: музыканты ансамбля им.Александрова, военнослужащие, журналисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. 26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.





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