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Кадыров: больница в Грозном будет носить имя Доктора Лизы

26 декабря 2016, 10:22 [ «АН-онлайн» ]

Кадыров: больница в Грозном будет носить имя Доктора Лизы
Фото: globallookpress.com

Имена погибших при крушении Ту-154 должны навек остаться в истории страны. Об это заявил Рамзан Кадыров.
Чеченский лидер объявил, что в честь погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки будет названа республиканская детская клиническая больница в Грозном.

Глава Чечни отметил, что Доктор Лиза вполне могла бы работать в какой-нибудь клинике. Однако она выбрала более трудный путь. Погибшая посвятила свою жизнь благородному делу. Она спасала детей там, где им мало кто мог помочь - в «горячих точках».

Помимо этого Рамзан Кадыров наградил посмертно народного артиста России Валерия Халилова, который также находился в разбившемся самолете.

 

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