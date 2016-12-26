Кадыров: больница в Грозном будет носить имя Доктора Лизы

Имена погибших при крушении Ту-154 должны навек остаться в истории страны. Об это заявил Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер объявил, что в честь погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки будет названа республиканская детская клиническая больница в Грозном.

Глава Чечни отметил, что Доктор Лиза вполне могла бы работать в какой-нибудь клинике. Однако она выбрала более трудный путь. Погибшая посвятила свою жизнь благородному делу. Она спасала детей там, где им мало кто мог помочь - в «горячих точках».

Помимо этого Рамзан Кадыров наградил посмертно народного артиста России Валерия Халилова, который также находился в разбившемся самолете.