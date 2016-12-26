Минобороны РФ: эксперты определили траекторию полета разбившегося Ту-154

Стали известны новые подробности крушения Ту-154. Эксперты проанализировали данные, которые зафиксировали радиолокационные средства, и более точно определили, по какой траектории летел самолет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самолет поднялся в воздух в Адлере, но так и не смог набрать высоту. Он развернулся над Черным морем и потерпел крушение в шести километрах от береговой линии. Обломки Ту-154 разбросало вдоль побережья на расстояние полутора километров. На данный момент на месте авиакатастрофы работают тридцать девять катеров и кораблей. На глубине ведут поиски более ста тридцати водолазов. Также обследуется берег.

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