Смертельный “Боярышник” оставил троих детей круглыми сиротами

Массовое отравление в Иркутске концентратом “Боярышник”, в результате которого скончалось более 70 человек, привело к тому, что трое детей остались круглыми сиротами.

По словам заместителя мэра города Татьяны Эдельман, в связи с этим в настоящее время один ребенок уже определен в государственное учреждение. Его родственники занимаются оформлением необходимых документов для получения опеки над ним.

Родители еще двоих детей были лишены родительских прав ранее, поэтому сейчас решается вопрос об изменении их статуса - теперь они круглые сироты. На момент смерти родителей оба несовершеннолетних уже находились в госучреждениях.

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