В Иркутске ликвидируют пять нестационарных объектов (очевидно, ларьков), где обнаружен смертоносный лосьон «Боярышник», унесший жизни уже более 70 местных жителей из 119 пострадавших, сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, на имя главы областного правительства подготовлен проект представления по поводу бездействия регионального Минимущества, который не расторг договоры аренды земельных участков с владельцами торговых объектов. Последних неоднократно информировали о нарушениях законодательства при реализации спиртосодержащей продукции. На 11 задержанных, вероятно, причастных к продаже лосьона «Боярышник», заведены уголовные дела; суд выбирает меру пресечения. Есть вопросы у прокуратуры также к иркутскому МВД, чьи проверки до трагедии проводились формально.