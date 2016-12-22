Число погибших от отравления “Боярышником” превысило 70 человек

В Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным спиртосодержащим средством “Боярышник” число отравившихся насмерть превысило 70 человек.

По словам представителя регионального Минздрава, в настоящий момент число погибших от отравления достигло 71. Общее число пострадавший - 117 человек, из них на лечении в больнице находятся 36 пострадавших. Минувшей ночью в медучреждение был доставлен еще один отравившийся.

Как уже сообщалось немногим ранее, сегодня утром в Иркутске также был зафиксирован случай отравления контрафактной водкой “Белая береза”. Спасти жизнь пострадавшего не удалось, он скончался по дороге в больницу.

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