Стало известно об еще одном громком задержании среди российских чиновников. Во Владивостоке арестовали вице-губернатора Приморья.

На данный момент не разглашаются все детали дела. Однако сообщается, что Сергея Сидоренко подозревают в покушении на мошенничество.

Суд определил меру пресечения для чиновника. Задержанный будет находиться под домашним арестом в течении двух месяцев. Также СМИ сообщили, что следственные органы провели обыск у брата арестованного, который возглавляет ФГУП "Дальневосточное".

Задержанный чиновник курировал целый ряд направлений в правительстве региона: от рыбного и сельского хозяйства до торговли и лицензирования.