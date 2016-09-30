Чиновник Ространснадзора арестован в Москве за взятку

Начальник управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Игорь Суржик арестован судом на два месяца.

Таким образом, Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Суржика меру пресечения в виде ареста до 21 ноября..

Игорь Суржик и инспектор территориального подразделения УГАДН Артем Высоцкий проходят по делу о получении взятки. По этому же делу был задержан и третий фигурант - заместитель начальника одного из отделов Центрального управления государственного автодорожного надзора Москвы Максим Моргун, передает ТАСС.

Высоцкий, который сотрудничает со следствием, заключен под домашний арест. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для Максима Моргуна.

Следствие выяснило, что упомянутые чиновники брали взятки за общее покровительство коммерческим организациям, которые осуществляют перевозки на территории Москвы и других субъектов России. Общая сумма взяток – более миллиона рублей.