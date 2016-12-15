СРОЧНО
|17:32  Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян |17:26  Путин и Абэ договорились о Курилах |16:43  Кремль прокомментировал предложение Могерини совместно противостоять США |14:47  Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую |14:27  Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви |14:12  Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу |14:03  Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х |13:21  Медведев назвал главное достижение года |12:41  Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает |12:26  Мужчина вышел на перекур и упал с двадцатого этажа конгресс-центра в Москве |11:43  В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек |11:06  Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Японию |10:41  Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь |10:38  Почему США смягчили санкции в отношении «Рособоронэкспорта» |10:28  Встреча Путина и Абэ откладывается |10:09  Краснодарский наркоман взял в заложницы беременную женщину |10:08  Борт №1 задерживает прилет в Японию, встреча Путина и г-на Абэ откладывается |09:58  В Пермском крае разбился автобус с нефтяниками |09:16  "Крестовский": ужас без конца? |09:12  И тренер - такой молодой! |09:11  Этот Макларен уже всех достал с охотой на ведьм |09:09  Поедут ли наши биатлонисты в Пхёнчхан? |09:08  Никто не может победить Медведеву |09:02  Илья Ковальчук вернулся в сборную России |08:47  В Подмосковье столкнулись сразу восемь автомобилей |08:37  Кафе и столовые в цене |08:36  Второй книжный фронт |08:13  В Свердловской области обнаружено тело с медвежьим капканом на голове |07:18  Порошенко требует, чтобы ЕС ввел санкции против России |00:06  Киссинджер не советует России надеяться на Тиллерсона

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество

ФСБ показала, как задерживала боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве (ВИДЕО)

15 декабря 2016, 16:15 [ «АН-онлайн» ]

ФСБ показала, как задерживала боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве (ВИДЕО)
Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео, опубликованное ФСБ. На кадрах видно, как спецслужбы проводят операцию по захвату боевиков ИГ (организация, запрещенная на территории России). Задержанных подозревают в том, что они готовили проведение терактов в Москве.

На видео запечатлен момент, когда силовики штурмуют квартиру. Затем на кадрах видно, как на полу лежат трое мужчин. На их руках надеты наручники. Как сообщается, при обыске в квартире нашли гранаты, огнестрельное оружие, а также тротиловую шашку, к которой был прикреплен мобильный телефон, сообщает rbc.ru.

Боевики планировали проведение терактов с использованием взрывчатки большой мощности.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЕл


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Глава совета РАО попросил Путина усилить госучастие в авторском обществе

Глава совета РАО попросил Путина усилить госучастие в авторском обществе

Глава авторского совета РАО Игорь Матвиенко сообщил о послании президенту России Владимиру Путину, в котором содержится просьба усилить «государственную составляющую» в Российском авторском обществе

//Экономика

Медведев назвал главное достижение года

Медведев назвал главное достижение года

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главное достижение года в экономике – это вывод ее из кризиса в стабильное состояние. Об этом Медведев заявил 15 декабря в интервью российским телекомпаниям.

//Спорт

Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян

Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян

Ранее в четверг появилась информация о том, что 31 российский биатлонист уличен в употреблении запрещенных веществ. Среди них как спортсмены, уже прекратившие выступления, так и ныне действующие.

//Общество

ФСБ показала, как задерживала боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве (ВИДЕО)

ФСБ показала, как задерживала боевиков ИГ, готовивших теракты в Москве (ВИДЕО)

В Сети появились кадры масштабной операции, которую провели силовики. ФСБ опубликовала видео задержания боевиков, которые готовили теракты в Москве. Также сообщается, что было обнаружено при обыске.

//Происшествия

Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви

Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви

Мужчина, который сегодня разбился насмерть, выпав с двадцатого этажа бизнес-центра на Краснопресненской набережной, как оказалось, свел счеты с жизнью. Он решил покончить с собой из-за несчастной любви.

//Наука

В Канаде нашли самую "старую" воду

В Канаде нашли самую "старую" воду

Самый древний источник пресной воды обнаружен канадскими учеными в одной из древних пещер страны. Водоему более двух миллиардов лет. Возраст источника определен с помощью радиоуглеродного метода.

//Наука

Частая смена настроения у женщин имеет научное объяснение

Частая смена настроения у женщин имеет научное объяснение

Вряд ли кто будет оспаривать всем известный факт: настроение человека во много зависит от количества серотонина в его организме. А раз так, то женщины априори должны быть подвержены негативным эмоциям сильнее мужчин.

//Общество

Билан оказался на больничной койке (ФОТО)

Билан оказался на больничной койке (ФОТО)

Певец написал в соцсетях, что стал жертвой недуга. Билан также рассказал, чем заболел и что говорят по поводу его здоровья врачи. К сообщению приложено фото, на котором запечатлено его нынешнее состояние.

//Шоу-бизнес

Мария Ситтель продемонстрировала шикарную фигуру после рождения пятого ребенка

Мария Ситтель продемонстрировала шикарную фигуру после рождения пятого ребенка

Знаменитая российская телеведущая Мария Ситтель, которая стала матерью в пятый раз всего лишь три месяца назад, продемонстрировала великолепную фигуру на съемках "Новогоднего огонька" на телеканале "Россия".

//В мире

В Киеве суд санкционировал задержание Януковича

В Киеве суд санкционировал задержание Януковича

На Украине слуги Фемиды удовлетворили ходатайство Главной военной прокуратуры. Об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко. Теперь экс-президенту «незалежной» грозит не только задержание, но и арест.

//Сможем вместе

Лес от своего имени

Лес от своего имени

Если вы беспокоитесь об экологии и хотите внести свой вклад в восстановление лесов, но не знаете, с чего начать, загляните на сайт сервиса «Посади лес». Волонтеры проекта от вашего имени посадят росток, который впоследствии станет частью лесного массива.

//Новости ADWILE

//Общество

Боевики хотели провести теракты в Москве из мести за Сирию?

Боевики хотели провести теракты в Москве из мести за Сирию?

Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он также похвалил ФСБ и рассказал, когда подобные попытки дестабилизации ситуации в нашей стране начнут уходить в прошлое.

//Политика

Путин и Абэ договорились о Курилах

Путин и Абэ договорились о Курилах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал детали визита российского лидера в Японию. Он сообщил, что достигнуты некоторые договоренности по поводу совместной деятельности Москвы и Токио на Курилах.

//Общество

В Минобороны РФ успокоили испугавшегося генерала США

В Минобороны РФ успокоили испугавшегося генерала США

Американский генерал Стивен Таунсенд крайне обеспокоен тем, что в Пальмире боевикам ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) досталось оставленное сирийскими военными «опасное» оружие.

//Политика

Кремль прокомментировал предложение Могерини совместно противостоять США

Кремль прокомментировал предложение Могерини совместно противостоять США

Политику дружить вместе против кого-то третьего Россия не одобряет. Так в Кремле восприняли предложение главы МИДа Евросоюза Федерики Могерини, которая призвала Москву вместе противостоять политике Трампа.

//В мире

Евродепутаты проголосовали за безвизовый режим с Украиной и Грузией

Евродепутаты проголосовали за безвизовый режим с Украиной и Грузией

Граждане Украины и Грузии уже через несколько месяцев смогут посещать Европу без оформления визы. В документе, который одобрил законодательный орган ЕС, идет речь о кратковременных поездках.

//Общество

Песков рассказал, почему задержался вылет Путина в Японию

Песков рассказал, почему задержался вылет Путина в Японию

Самолет президента приземлился в префектуре Ямагути почти с трехчасовым опозданием. Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, почему задержался визит и как это может повлиять на ход переговоров.

//новости MIXADVERT.com

//Криминал

В Самарской области задержано пять человек за покушение на семью полицейского

В Самарской области задержано пять человек за покушение на семью полицейского

Супругу полицейского, что погибла при нападении, успели похоронить, когда были задержаны пять человек по подозрению в причастности к этому преступлению. Ранее «АН-онлайн» сообщали об убийстве в селе Отрадное.

//В мире

Боевики покидают Алеппо на автобусах

Боевики покидают Алеппо на автобусах

В операции по вывозу боевиков будут задействованы 20 автобусов. Безопасность противникам режима Башара Асада, решившим прекратить сопротивление правительственным войскам, гарантирована руководством Сирии.

//Общество

Сирийские девушки снялись для новогоднего календаря военным РФ (ФОТО)

Сирийские девушки снялись для новогоднего календаря военным РФ (ФОТО)

Двенадцать сирийских девушек снялись в смелом молодежном проекте «Поздравление российским офицерам». Портреты дам украсят Новогодний календарь, где рядом с фото помещен комментарий каждой из девушек.

//Здоровье

Ученые назвали лекарства, которые могут привести к глухоте

Ученые назвали лекарства, которые могут привести к глухоте

Эксперты Brigham and Women’s Hospital из США провели исследование, в котором участвовало более пятидесяти четырех тысяч женщин. Ученые смогли выяснить, какие лекарства способны вызвать потерю слуха.

//Общество

СМИ: в ХМАО детей, выживших в аварии, пристыдили за просьбу купить теплую одежду

СМИ: в ХМАО детей, выживших в аварии, пристыдили за просьбу купить теплую одежду

Когда пострадавших в жутком ДТП привезли в больницу, врачам пришлось резать одежду, чтобы оказать медпомощь. В итоге дети остались без теплых вещей. На просьбу о помощи они получили неожиданный ответ.

//Экономика

Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую

Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую

Крупнейший банковский холдинг США «Бэнк оф Америка» составил рейтинг развивающихся экономик. В данном рейтинге Россия заняла второе место, оставив позади экономики Китая и Индии. Рейтинг создается с 2009 года.

//Новости партнеров

//Криминал

Собственник комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре

Собственник комбината «Красный Октябрь» задержан на Кипре

Собственник волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, обвиняемый в присвоении 65 млн долларов, задержан на острове Кипр, куда специально прилетел судиться по своему делу.

//Общество

Российский премьер рассказал, как подорожают услуги ЖКХ

Российский премьер рассказал, как подорожают услуги ЖКХ

В ходе программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 15 декабря глава российского кабинета министров обозначил, насколько в грядущем году изменятся тарифы на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

//Политика

Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу

Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу

В четверг, 15 декабря, в японском правительстве высказались об опоздании президента Российской Федерации Владимира Путина на ранее запланированную встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

//Экономика

Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х

Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х

Нельзя сказать, что премьер поставил приватизацию 90-х годов под сомнение, но он признал, что некоторые сделки по ней были несправедливы. Это прозвучало в рамках программы «Интервью с Дмитрием Медведевым».

//Общество

Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова

Опубликовано видео репетиции пародии Галустяна на Кадырова

Сегодня в интернете появилась видеозапись репетиции одного из номеров для КВН, в ходе которого Михаил Галустян пародирует главу Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер лично помог артисту вжиться в роль.

//Криминал

Житель Санкт-Петербурга забил до смерти престарелую мать

Житель Санкт-Петербурга забил до смерти престарелую мать

В культурной столице России 14 декабря произошло циничное и жестокое убийство. 48-летний сын избил свою мать до смерти. Пожилой женщине было 76 лет. Жертву избиения госпитализировали, но она скончалась.

//Общество

Медведев высказался о деле Улюкаева

Медведев высказался о деле Улюкаева

В четверг, 15 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о деле бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Он заявил, что это печальное событие за пределами понимания.

//Общество

Цены на алкоголь могут снизить

Цены на алкоголь могут снизить

Цены на алкоголь в России могут быть в скором времени снижены. Минэкономики выдвинуло предложение снизить акцизные ставки и минимальные розничные цены на спиртное и снять ограничения на розничную продажу.

//Криминал

В жилом доме Москвы обезвредили бомбу

В жилом доме Москвы обезвредили бомбу

На юго-западе Москвы в жилом доме обнаружена бомба. Для ее обезвреживания силовикам вначале пришлось эвакуировать 145 человек (19-дети) и уже затем вызывать саперов. Взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.

//Криминал

В Москве поймали террористов, готовивших взрывы на Новый год

В Москве поймали террористов, готовивших взрывы на Новый год

Новогодние праздники в Москве пройдут без терактов, которые готовила банда выходцев из соседних стран. У арестованных злоумышленников найдены автоматы, гранаты, взрывчатка и компоненты для изготовления мины.
helikon

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры