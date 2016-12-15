В Сети появилось видео, опубликованное ФСБ. На кадрах видно, как спецслужбы проводят операцию по захвату боевиков ИГ (организация, запрещенная на территории России). Задержанных подозревают в том, что они готовили проведение терактов в Москве.

На видео запечатлен момент, когда силовики штурмуют квартиру. Затем на кадрах видно, как на полу лежат трое мужчин. На их руках надеты наручники. Как сообщается, при обыске в квартире нашли гранаты, огнестрельное оружие, а также тротиловую шашку, к которой был прикреплен мобильный телефон, сообщает rbc.ru.

Боевики планировали проведение терактов с использованием взрывчатки большой мощности.