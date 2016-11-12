Несколько крупных терактов в Москве и Санкт-Петербурге удалось предотвратить сотрудникам силовых структур благодаря своевременному задержанию членов преступной группировки.

Десять человек были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ совместно с МВД при взаимодействии с соответствующими ведомствами Таджикистана и Киргизии. У задержанных были изъяты оружие и боеприпасы, в том числе четыре самодельных бомбы большой мощности.

В ходе допроса подозреваемые, являющиеся уроженцами Центральной Азии, признались, что имели контакты с главарями запрещенной в России террористической организации ИГ. В настоящее время они дают показания о целях возможных террористических атак, а также о сообщниках и пособниках, в том числе и за рубежом.

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