В Москве поймали террористов, готовивших взрывы на Новый год

Новогодние праздники в Москве пройдут без терактов, которые готовила банда выходцев из соседних стран. У арестованных злоумышленников найдены автоматы, гранаты, взрывчатка и компоненты для изготовления мины.

Сотрудники ФСБ и спецназа проводят обыски и проверки ещё по нескольким адресам в столице, о которых есть тревожная информация. Теракты готовились выходцами из Таджикистана и Молдавии по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара ИГИЛ (террористическая организация запрещана в РФ).

Буквально месяц назад в Москве и Санкт-Петербурге задержали десять выходцев из республик Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов. У них также изъяли незарегистрированное боевое оружие и внушительной мощности самодельные взрывные устройства, которые предполагалось использовать в местах большого скопления народа.