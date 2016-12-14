Чиновник, спиливший ель пенсионерки для новогодних праздников, покинул пост

В Тюменской области чиновник серьезно поплатился за решение тайно спилить елку, которая росла под окнами пенсионерки, а затем установить ее на центральной площади в честь Нового года.

Женщина посадила хвойную красавицу вместе с мужем более пятидесяти лет назад. После смерти супруга дерево хранило память о нем. Именно поэтому пенсионерка сильно опечалилась, когда однажды утром увидела, что на месте елки остался лишь один пенек.

Зеленая красавица приглянулась местным чиновникам, которые подыскивали кандидатку в главные елки города в преддверии Нового года. Не спросив разрешения пенсионерки, они просто взяли, да и спилили дерево ночью. Свою любимицу пенсионерка увидела уже на главной площади, сообщает life.ru.

Начальнику отдела капитального строительства районной администрации, который распорядился спилить елку, пришлось серьезно поплатиться за такой шаг после того, как делом занялась прокуратура. Получив выговор, чиновник подал в отставку.