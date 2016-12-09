В Новый год в Москве ожидают мороз до минус 33 градусов

Портал «Гисметео» предоставил предварительный прогноз погоды на новогодние праздники в московском регионе. Надо сказать, что он далеко неутешительный.

По данным портала, последняя неделя уходящего года будет крайне холодной. Предполагается, что столбик термометра начнет опускаться днем до минус 28 градусов, а ночью – до минус 33 градусов. При этом в дневное время будет ярко светить солнце, а небо останется чистым.

Сообщается прогноз погоды и на новогоднюю ночь. По данным портала, самый таинственный праздник в году может подпортить сильный мороз до минус 33 градусов. В последний день этого года также обещают холод. Предполагается, что 31 декабря столбик термометра опуститься до отметки в 28 градусов, сообщает rg.ru.

По данным портала, морозы сохранятся и в начале января следующего года. При этом в Гидрометцентре пока давать прогноз не берутся. По словам специалистов, официальная информация об ожидаемой погоде на праздники появится лишь после 25 декабря.