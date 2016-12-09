На Россию обрушатся штормовые метели

Синоптики предупреждают о том, что над европейской территорией России в ближайшие дни начнет господствовать мощный циклон. Он принесет снег и сильный ветер.

Такая погода ожидается уже в эти выходные на всей территории от центра России до Западной Сибири. Сообщается, что в столице могла бы установиться приятная погода с легким морозцем в минус 2-4 градуса, очень соответствующая новогодней. Но этого не случится, так как вмешается сильный ветер. При этом пойдет снег. Уже в воскресенье значительно похолодает до минус десяти градусов, сообщает rg.ru.

Похожая погода будет и в Центральной части страны. Ожидается мороз. Столбик термометра может опуститься ниже десяти градусов. При этом порывы ветра достигнут семнадцати метров в секунду. Также пойдет снег.