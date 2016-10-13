Синоптики сделали неутешительный прогноз на зиму

Сегодня синоптики дали неутешительный прогноз насчет грядущей зимы.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам придется померзнуть - зима в столице будет холоднее предыдущей. Синоптики, однако, отмечают, что температура в холодный период будет около нормы или даже чуть выше. Интересно, что, по мнению специалистов, декабрь, январь и февраль в этом году суровыми не будут.

Вильфанд призвал журналистов воспринимать его слова лишь как вероятную информацию - ситуация может измениться ближе к зиме, передает ТАСС.

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