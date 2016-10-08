Синоптики обещают россиянам арктический холод грядущей зимой

Россиянам стоит готовиться к суровой зиме. Согласно прогнозам синоптиков, всю Восточную Европу, а также Украину и Россию ожидает суровая стужа, а Великобританию и Скандинавию заметут снежные бури.

Согласно прогнозу, сделанному американским сервисом AccuWeather, декабрь и начало января будут достаточно мягкими, но вторая половина зимы принесет России, Украине и странам Восточной Европы сильные морозы из-за вторжения арктического холода. Великобритании же и Скандинавии стоит готовиться к снежным бурям с обильными снегопадами.

По мнению российских синоптиков, температура грядущей зимой будет держаться в рамках установленной климатической нормы. Однако и они добавляют, что по сравнению с прошлым годом зима выдастся куда суровее.

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