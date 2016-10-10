Стало известно, сколько будет стоить Кремлевская новогодняя елка

На портале Государственных закупок появилась информация о расценках на установку, украшения, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели России на Соборной площади Московского Кремля: 5,868 миллиона рублей.

Как следует из материалов на портале госзакупок, из новогодней елки, после того как она «отработает», могут сделать лыжи или детские игрушки, передает РИА Новости.

Соответствующую закупку провело учреждение Управделами президента России "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти". Кому достался этот контракт, не уточняется.

Главная елка страны становится все дороже, например, в 2013 на нее бюджет израсходовал 1,2 миллиона рублей.

Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина.