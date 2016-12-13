В Кремле прокомментировали перенос чемпионата мира по бобслею 2017 года из Сочи

В Кремле прокомментировали решение, принятое международной федерацией бобслея и скелетона. Имеется в виду перенос чемпионата мира, который должен был пройти в Сочи в феврале следующего года.

Как заявил пресс-секретарь президента России, Кремль сожалеет, что было принято такое решение. Также Дмитрий Песков сообщил, что данный шаг носит политизированный характер и не имеет обоснований. В России отметили, что не поддерживают смешивание спорта с политикой и будут отстаивать интересы страны, сообщает ria.ru.

Министр спорта Павел Колобков, в свою очередь, заявил, что соглашение о проведении чемпионата в Сочи никто не разрывал. К тому же он считает, что перенос спортивного мероприятия такого масштаба требует немалых затрат, а потому непонятно, кто возьмет на себя эти издержки.