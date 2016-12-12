Скандал разгорелся в Кемерово вокруг видео, которое появилось в соцсетях. На записи видна траншея, вырытая в земле. Вдоль нее едет грузовик, с которого сбрасывают прямо в яму… гробы.

Они падают и раскрываются. Также видео сопровождала запись, которая гласила, что так хоронят на кемеровском кладбище бездомных.

Для проверки данной информации городские власти создали специальную комиссию. Также заинтересовалась кадрами прокуратура, которая начала проверку, сообщает ria.ru.

А между тем в Сети разгорелся спор вокруг записи. Некоторые пользователи считают, что данное видео запечатлело не что иное, как варварство. Другие усомнились в подлинности кадров. Они утверждают, что гробы пустые, и это видно на записи.