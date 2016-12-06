Скандал разгорелся вокруг узоров, которым украсили латвийскую столицу. Предполагалось, что орнамент, который разместили в центре Риги, изображает снежинки. Однако гости столицы, а также пользователи соцсетей увидели в нем совсем другой символ.

Якобы снежинки очень напоминают своим видом свастику. Туристов очень возмутило такое размещение нацисткой символики в оживленном месте, где играют дети. Однако власти города отреагировали иначе. Они заявили, что не станут рассматривать возможность того, как можно убрать из Риги скандальное украшение, передает ria.ru.

Как сообщается, это не первый подобный скандал в Латвии. Ранее был замечен символ, похожий на свастику, которые сделал садовник у резиденции президента страны.









Фото: twitter.com