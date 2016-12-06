Очевидцы падения метеорита над Республикой Хакасия выложили в Интернет видео удивительного происшествия. На записи, которую сделал видеорегистратор, запечатлен тот момент, когда космическое тело находилось в небе над землей.

ЧП произошло около семи часов вечера, когда уже было темно. Однако ранее свидетели случившегося уже рассказывали, что местность внезапно озарил яркий свет, как будто наступил день. Затем раздался страшный грохот, продолжавшийся около минуты. На видео, выложенном в Интернет, как раз видно, что трасса перед движущимся автомобилем ярко освещается.

Как сообщалось, метеорит сгорел, не долетев до земли. Однако на месте происшествия работают спасатели. Они проверяют, не привело ли происшествие к сбоям в работе предприятий.