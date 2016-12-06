На Сибирь упал метеорит

Очевидцами удивительного явления стали жители южных районов Республики Хакасия. Около семи часов вечера по местному времени они увидели в небе метеорит.

Как рассказывают свидетели, зрелище было впечатляющим. Вся местность озарилась ярким светом. Возникло ощущение, что наступил день. Затем раздался сильный грохот, от которого даже сработала сигнализация у припаркованных машин. Шум смолк лишь через минуту, передает rg.ru.

Как сообщает МЧС, метеорит сгорел в твердых слоях атмосферы. Однако специалисты все же проверяют соцобъекты и предприятия. На данный момент информации о разрушениях или перебоях в работе не поступало.