К Земле летит астероид, превышающий по размерам Челябинский метеорит

Американские ученые бьют тревогу: Земле угрожает большущий астероид, вес которого может соперничать с массой Челябинского метеорита. Он может столкнуться с нашей планетой уже в это воскресенье.

Непредсказуемость астероида 2016 QA2 заключается в том, что он движется по траектории, не позволяющей определить место его падения. А размеры, превышающие Челябинский метеорит на полсотни метров в диаметре, не позволят избежать катастрофы в случае его столкновения с Землей.

Американский физик Марк Бослоу напоминает, что такие небесные тела угрожают планете примерно раз в полвека, поэтому возможное повторение «челябинской» истории через три года дает шансы на то, что на этот раз астероид пролетит стороной.

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