Метеорит приземлился в Бурятии

В Бурятии 25 октября, вероятнее всего, упал крупный болид, а не ракета. Об этом сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев на своей странице в Фэйсбуке.



Напомним, накануне вечером жители Приангарья и Бурятии видели, как с неба упал объект, похожий на метеорит, оставив за собой светящийся зеленый след. Вспышка после его падения озарила небо на несколько секунд. Озвучивалась версия, что это упала межконтинентальная баллистическая ракета.



Эта версия, по мнению Сергея Язева, выглядит «абсолютно несостоятельной. Ракета была запущена в сторону Камчатки за два с половиной часа до наблюдения болида. Те, кто связывает ракету с болидом, вероятно, думают, что российские межконтинентальные ракеты летают медленно. Это не так. Кроме того, направление трассы Оренбургская область - полигон Кура на Камчатке проходит существенно севернее точек наблюдения», – сообщает он.



Иркутский астроном отмечает, что судя по имеющимся видеозаписям, это был типичный болид. Зеленое свечение вызвано высокими температурами, которые возникают на большой скорости входа в атмосферу. «Никакие ракеты, никакие обломки космического мусора не летают со скоростью выше первой космической, т.е. их скорость входа гарантированно ниже 8 км/с», – говорит иркутский астроном. По его словам, узнать происхождение небесного тела и проследить траекторию его полета пока что невозможно, не говоря уже о том, чтобы найти его обломки.

продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 26.10.16