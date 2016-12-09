В метро Москвы могут отключить часть станций сотовой связи ведущих операторов

На совещании, которое прошло между представителями столичного метрополитена и Роспотребнадзора, было принято решение о возможном отключении ряда станций сотовой связи в «подземке» от электропитания. Это связано с тем, что на них не предоставлены все необходимые документы, разрешающие их работу.

В связи с этим отключение может грозить ряду станций, принадлежащих ведущим операторам сотовой связи. В настоящее время им дали время для предоставления всей необходимой разрешительной документации. Если этого не произойдет, то Роспотребнадзор предпримет «карательные» меры, передает ТАСС.

Как сообщается, само ведомство не принимает решения об отключении станций сотовой связи. Это может сделать суд. Пока никаких документов по данному вопросу слугам Фемиды не передавалось.