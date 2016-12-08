Шокирующие кадры нападения на женщину в метро Берлина поразили немцев. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. Запись выложила в Сеть полиция.

На видео видно, как женщина спокойно спускается по лестнице. В это время сзади нее появляется группа мужчин. Один из них пинает ее и наблюдает, как женщина кубарем слетает вниз по лестнице. Затем нападавший спокойно уходит. За ним следуют и остальные. В это время прохожие помогают пострадавшей подняться.

На данный момент полиция пытается найти преступников. Правоохранители надеются, что запись поможет им в поимке напавших на женщину.