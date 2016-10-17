Тульские школьники “заминировали” Красную площадь с найденного телефона

В полицию позвонил молодой человек и, представившись Яриком, заявил о своем намерении взорвать Красную площадь. В ходе расследования “Ярик” оказался двумя подростками из Тулы.

Два девятиклассника из Тулы приехали в Тамбов на соревнования по греко-римской борьбе. В раздевалке дворца спорта “Антей” они нашли оставленный без присмотра телефон и позвонили с него в полицию. Представившись сокращенным именем владельца телефона, они заявили о своем намерении взорвать Красную площадь. В ходе проверки силовики не обнаружили на площади взрывного устройства.

Личности звонивших уже установлены, проводится проверка.

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