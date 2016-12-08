"Яндекс" создал топ самых популярных запросов

Один из ведущих поисковиков по старой традиции составил рейтинг того, что волновало рунет в течение 2016 года. Как и ожидалось, главными темами года стали выборы в США, ОИ в Рио, новые "айфоны" и покемоны.

Итак, в первую десятку популярных запросов вошли парламентские выборы в России и президентские выборы в США, свиной грипп в нашей стране и допинговый скандал с российскими спортсменами, жестокое убийство девочки в Москве ее няней, крушение самолета в Ростове-на-Дону, вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе, эпидемия вируса Зика, обсуждение «законов Яровой» и экспозиция фотографий Джока Стерджеса «Без смущения», которую скандально закрыли в Москве.

Интереснейшими персонами прошедшего года поисковик считает 45-го главу США Дональда Трампа, американского актера Леонардо Ди Каприо, российских певцов Валерия Ободзинского и Сергея Лазарева. Это среди мужчин.

Среди прекрасной половины человечества «Яндекс» отдает предпочтение телеведущим Ксении Собчак и Ольге Бузовой, советской модели Регине Збарской и актрисе Марго Робби.

Ушедшая из жизни в 2016 году актриса Наталья Крачковская тоже лидировала в поисковых запросах, как и кандидат на президентское кресло в Вашингтоне Хиллари Клинтон, и жена Трампа Мелания. Поисковик «полюбил» злостную нарушительницу дорожных правил Мару Багдасарян и покинувшую группу «Ленинград» Алису Вокс за ее «Лабутены…»

Среди премьер года наиболее популярными были новые «айфоны», открытая в Москве Центральная кольцевая дорога и обсуждение выхода Британии из ЕС, а также «огнеопасные» смартфоны от «Самсунг».

В спортивных событиях поисковик особо выделяет ОИ в столице Бразилии, европейский турнир по футболу и мировой – по хоккею, ЧМ по биатлону, а также российское футбольное первенство.