На конкурсе "Новая волна", куда Ксения Собчак прилетела в качестве одной из главных приглашённых звёзд, скрывать очевидное уже невозможно. Фотографы смогли заснять Собчак с довольно большим животом.

В фойе отеля "Пулман" Ксения появилась в спортивном наряде, который не скрывал её округлившиеся формы. Накануне Ксения Собчак указала под своей фотографией марку комбинезона, который был на ней надет. Выяснилось, что эта фирма выпускает одежду для будущих мам. (ФОТО)









Фото: Instagram Сергея Лазарева

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