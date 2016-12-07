Роскачество: россияне рискуют купить газировку вместо шампанского

В преддверии Нового года Роскачество проверило игристые вина, которые предлагают на российском рынке. И выводы оказались весьма неутешительными.

Как выяснилось, почти треть игристых вин не соответствует российским и международным стандартам качества. При этом эксперты проверяли вина в ценовой категории от ста пятидесяти рублей до более шести тысяч рублей за бутылку. Исследовали пятьдесят семь торговых марок как российских, так и зарубежных производителей.

По данным экспертом, чаще всего потребители рискуют купить сладкую газировку вместо игристого вина. Отмечается, что одним из основных нарушений стало чрезмерное или недостаточное добавление этилового спирта, применение углекислого газа вместо естественного процесса брожения. Причем последнее допускается российскими нормами, но является неприемлемым по международным стандартам, сообщает ТАСС.

В некоторых образцах обнаружили повышенное содержание консерванта - диоксида серы, что чревато утренней головной болью. Однако специалисты утверждают, что все проверенные игристые вина не могут нанести вреда здоровью человека.