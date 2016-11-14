Российское правительство о планах повысить акцизы на «игристое и шипучее» не заявляло, но вот профильный комитет Государственной Думы принял решение поднять акцизы на шампанское в 2017 году.

Думский комитет по бюджету одобрил поправку в законопроект, по которой уже в 2017 году планируется повысить акцизы на шампанское, передает НТВ.

На марки игристых вин и шампанского с защищенным географическим наименованием акцизы повысят на пять рублей (от 14 до 19 рублей за литр), а у «незащищенных» марок вин акцизы подорожают на 9 рублей, - сразу до 36 рублей за литр.

В Парламенте принимают такие меры, чтобы защитить отечественных производителей шампанских вин, и прежде всего - крымских перед производителями Турции.

При этом депутаты считают повышение на 5 рублей слишком низким, полумерой, и призывают серьезно увеличить сбор и два года больше его не трогать. В Госдуме отмечают, что акцизы повысят не в 2016 году и Новый год россияне встретят с шампанским по старым ценам.